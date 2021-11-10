Задержаны дети, разбившие окна поезда Баку-Сумгайыт - ФОТО - ВИДЕО
Во время движения скоростного поезда по линии Баку-Сумгайыт между остановками "Сумгайыт" и "Новханы" в транспортное средство 4 и 6 ноября были брошены камни. В результате были разбиты окна поезда и возникла реальная угроза жизни пассажиров.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел АР.
Сразу после поступления информации сотрудники Сабунчинского районного линейного отдела полиции Управления полиции на железнодорожном транспорте приступили к поискам виновников. В кратчайшие сроки были выявлены и задержаны подозреваемые, которые оказались детьми.
В связи с этим они были доставлены в отдел полиции вместе с родителями. Дети признались в содеянном.
С ними были проведены профилактические беседы, а родителям порекомендовали усилить контроль над своими детьми.
Расследование продолжается.
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