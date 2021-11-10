Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 12 403 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 086, вторую дозу получили 3 998, бустерную дозу - 6 319 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 941 341, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 001 669, вторую дозу получили 4 442 475, бустерную дозу - 497 197 человек.