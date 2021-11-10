https://news.day.az/society/1402004.html В Азербайджане выявлено еще 1 876 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 876 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 876 случаев заражения коронавирусом, 2 248 человек вылечились, 22 - скончались, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 552 322 случая заражения коронавирусной инфекцией, 513 648 человек вылечились, 7 342 - скончались, число активных больных составляет 31 332.
За последние сутки в стране проведено 8 615 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 309 867.
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