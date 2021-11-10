https://news.day.az/society/1402010.html На автомагистралях Баку снижена максимальная скорость движения транспорта
На автомагистралях Баку снижена максимальная скорость движения транспорта
В связи с нестабильной погодой на автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения, сообщили в среду Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
"В связи с сильным ветром на всех полосах проспекта Гейдара Алиева, автомагистрали Международный аэропорт Гейдар Алиев - Бильгя и Зыхского шоссе максимальная скорость движения снижена на 20 км/ч", - говорится в сообщении.
В БТА также призвали водителей соблюдать установленную скорость движения и учитывать метеорологические факторы.
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