На автомагистралях Баку снижена максимальная скорость движения транспорта

В связи с нестабильной погодой на автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения, сообщили в среду Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

"В связи с сильным ветром на всех полосах проспекта Гейдара Алиева, автомагистрали Международный аэропорт Гейдар Алиев - Бильгя и Зыхского шоссе максимальная скорость движения снижена на 20 км/ч", - говорится в сообщении.

В БТА также призвали водителей соблюдать установленную скорость движения и учитывать метеорологические факторы.