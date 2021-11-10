Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, по информации на 17:00 10 ноября на территории страны погодные условия изменились, местами дул сильный северо-западный ветер.

Максимальная скорость ветра составила в Гяндже 24 м/с, в Товузе, Нафталане 22 м/с, в Набране, Нефтчале, Хачмазе 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Баку 32 м/с, в Маштаги 28 м/с, в Пираллахи, на острове Гум 25 м/с, на Нефтяных Камнях, в Бина 24 м/с, в Сумгайыте 23 м/с, на острове Чилов 20 м/с, по данным станции "Нефтяные Камни" высота волн на Каспии достигла 3 м.