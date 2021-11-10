https://news.day.az/society/1402049.html В Баку сильный ветер с корнем вырвал деревья - ФОТО
В Баку сильный ветер с корнем вырвал деревья - ФОТО
В Баку сильный ветер с корнем вырвал деревья, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На территории Национальной академии наук в Ясамальском районе ветер повалил два дерева, которые повредили бордюры для тротуара во дворе НАНА.
Отметим, что сильный ветер в Баку начался сегодня днем.
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