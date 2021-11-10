В Баку сильный ветер с корнем вырвал деревья, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На территории Национальной академии наук в Ясамальском районе ветер повалил два дерева, которые повредили бордюры для тротуара во дворе НАНА.

Отметим, что сильный ветер в Баку начался сегодня днем.