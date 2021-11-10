Граждане Азербайджана могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность

Граждане Азербайджана, обратившись по назначению, могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждений в среду законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что в этом году заканчивается пятилетний срок инвалидности у 193 тысяч человек.