https://news.day.az/society/1402069.html Граждане Азербайджана могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность - Сахиль Бабаев
Граждане Азербайджана могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность - Сахиль Бабаев
Граждане Азербайджана, обратившись по назначению, могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность.
Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждений в среду законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр отметил, что в этом году заканчивается пятилетний срок инвалидности у 193 тысяч человек.
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