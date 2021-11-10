Дорожная полиция предупредила водителей в связи с ветреной погодой

Управление Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку сделало предупреждение водителям в связи с ветреной погодой.

Как сообщили Day.Az в управлении, в связи с тем, что сила ветра в столице превышает норму, это создает опасность для водителей и других участников дорожного движения.

"В связи с ветреной погодой рекомендуем водителям и пешеходам быть очень внимательными, строго соблюдать меры безопасности, не припарковывать автомобили вблизи высотных зданий, под деревьями. Пешеходов просим ограничить, по мере возможности, передвижение на свежем воздухе", - говорится в сообщении.