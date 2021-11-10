В Баку в результате сильного ветра пострадали 7 человек
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По данным Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, 7 человек (3 мужчины, 4 женщины) получили телесные повреждения различной степени тяжести из-за погодных условий в столице.

Как передает Day.Az в среду, пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы для оказания медицинской помощи.