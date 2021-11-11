В Баку сорванная ветром крыша обесточила дома на всей улице

В Ясамальском районе Баку ветер сорвал кровлю двухэтажного дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Мирзы Джаббар Мамедзаде.

Порывы сильного ветра сорвали крышу двухэтажного жилого дома, принадлежащего Миргасану Гасанзаде.

Часть кровли ветер унес в соседний двор, а другую часть швырнуло в электрический столб и линии электропередачи на улице. В результате дома, расположенные на данной улице, остались без электричества. Пострадавших вследствие инцидента нет.