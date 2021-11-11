https://news.day.az/society/1402201.html 11 человек пострадали от сильного ветра в Баку
11 человек пострадали от сильного ветра в Баку
В результате сильного ветра в Баку 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщили в четверг Trend в минздраве Азербайджана, передает Day.Az.
В их числе пять мужчин и шесть женщин.
Одному пострадавшему медпомощь оказана на месте, другой от нее отказался. Остальные были доставлены в медучреждения столицы.
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