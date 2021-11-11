Высота снежного покрова в Гусаре достигла 9 см

По состоянию на 10:00 11 ноября на территории страны наблюдается нестабильная погода, местами идут дожди, в горных районах выпал снег, дует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, высота снежного покрова в Гусарском районе составила 9 см, в Грызе 8 см, в Сарыбаше (Гах), Хыналыге 3 см, Шахдаге 2 см, Халтане 1 см.

Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 38 м/с, в Сумгайыте - 24 м/с. Высота волн в Каспийском море достигла 6,7 метров.