Сильный ветер в Баку перевернул четыре грузовика

Сильный ветер, который наблюдается в Баку со вчерашнего дня, перевернул четыре грузовых автомобиля.

Об этом в четверг сообщил Trend старший инспектор Управления государственной дорожной полиции г. Баку майор полиции Араз Аскерли, передает Day.Az.

По его словам, вчера на участке дороги от Дворца водных видов спорта до Бибиэйбата перевернулись четыре грузовых автомобиля весом до 3,5 тонны: "Движение на дороге на несколько часов было изменено. В настоящее время изучается нанесенный ущерб".

Отметим, что ранее Хозяйственное объединение по озеленению Исполнительной власти г. Баку сообщило, что сильный ветер повалил 93 дерева. В результате нанесен серьезный ущерб 10 автомобилям.