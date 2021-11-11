https://news.day.az/society/1402269.html В Азербайджане в общественных местах выявили 4 активных больных COVID
В Азербайджане в общественных местах выявили 4 активных больных COVID
10 ноября в Азербайджане сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах четырех граждан, зараженных коронавирусом, которые покинули места проживания в нарушение карантина.
Как сообщили Day.Az в МВД, правоохранители провели разъяснительную беседу с задержанными и вернули их домой, а соответствующие органы здравоохранения были проинформированы об этом.
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