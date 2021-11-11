В Азербайджане в общественных местах выявили 4 активных больных COVID

10 ноября в Азербайджане сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах четырех граждан, зараженных коронавирусом, которые покинули места проживания в нарушение карантина.

Как сообщили Day.Az в МВД, правоохранители провели разъяснительную беседу с задержанными и вернули их домой, а соответствующие органы здравоохранения были проинформированы об этом.