Подарок от Park Cinema – купи 1 билет и получи 1 в подарок

Обычно на день рождения подарки принимают, но сеть кинотеатров Park Cinema решила сделать подарок своим гостям. Каждый зритель, который сегодня купит один билет в кассе любого из кинотеатров Park Cinema, получит один билет в подарок. Акция действительна на протяжении одного дня, и, что примечательно, будет проходить в четверг - традиционный для кинопремьер день, сообщили Trend в пресс-службе Park Cinema, передает Day.Az.



Так, на сегодняшний день в репертуаре Park Cinema есть фильмы самых различных жанров и на самый разный вкус. Это и начало новой фазы от Marvel - "Вечные", и очередной шедевр Ридли Скотта "Последняя дуэль", и документальный фильм "Фулья", а уже сегодня состоятся сразу четыре премьеры - культовая "Семейка Аддамс", "Французский вестник" Уэса Андерсона, "Прошлой ночью в Сохо" и турецкая комедия "Незваный гость".

Акция "1+1" распространяется на фильмы любого формата, в любом зале и любое время дня.

Напомним, что в сети кинотеатров Park Cinema функционируют четыре кинотеатра - Park Cinema Flame Towers, Park Cinema Park Bulvar, Park Cinema Metropark и Park Cinema Zaqulba Mall.

Park Cinema - единственная в Азербайджане сеть кинотеатров, внутри которой функционирует зал IMAX.