Сильный ветер повредил здания 11 бакинских школ

В результате резкого изменения погодных условий и сильного ветра были повреждены кровля, фасады и ограждения, специальные конструкции зданий ряда общеобразовательных школ столицы (39, 113,167, 173, 186, 204, 260, 265, 298, 314, 319).

Об этом Day.Az сообщили в Управлении образования города Баку.

Специалисты посетили школы и были предупреждены о принятии необходимых мер безопасности.

Последствия стихии будут устранены, как только позволят погодные условия.