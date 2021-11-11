https://news.day.az/society/1402276.html Сильный ветер повредил здания 11 бакинских школ
Сильный ветер повредил здания 11 бакинских школ
В результате резкого изменения погодных условий и сильного ветра были повреждены кровля, фасады и ограждения, специальные конструкции зданий ряда общеобразовательных школ столицы (39, 113,167, 173, 186, 204, 260, 265, 298, 314, 319).
Об этом Day.Az сообщили в Управлении образования города Баку.
Специалисты посетили школы и были предупреждены о принятии необходимых мер безопасности.
Последствия стихии будут устранены, как только позволят погодные условия.
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