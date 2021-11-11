https://news.day.az/society/1402279.html Синоптики сказали, когда стихнет сильный ветер в Баку
Синоптики сказали, когда стихнет сильный ветер в Баку
Сильный северо-западный ветер в Баку начнет постепенно стихать днем 11 ноября, сообщили в четверг Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
По ее данным, завтра днем и 13 октября на территории Азербайджана осадков не ожидается, температура воздуха начнет постепенно повышаться.
Напомним, что погода в Азербайджане ухудшилась со вчерашнего дня. По состоянию на 10:00 11 ноября, на территории Азербайджана наблюдается нестабильная погода: дует порывистый северо-западный ветер, местами идут дожди, в горах выпал снег.
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