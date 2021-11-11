В Индонезии состоялся семинар, посвященный юбилею Низами Гянджеви
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При организации Национального Молодежного Совета Индонезии, Молодежной Организации ОИС Индонезии, при организационной поддержки Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) в городе Джакарта состоялся семинар, посвященный 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии открытия семинара, который был проведен в аудитории, а также в онлайн-формате, выступили посол Азербайджана в Индонезии Джалал Мирзаев, исполняющий обязанности Генерального директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов, президент Молодежной Организации ОИС Индонезии Астрид Надя Ризгита, вице-президент Молодежного Форума ОИС и председатель Молодежного Форума Индонезии Тантан Тауфик Лубис, председатель Национальной Библиотеки Индонезии Мухаммед Сяриф Бандо, вице-губернатор Джакарты Ахмад Риза Патриа, а также представитель Министерства Молодежи и Спорта Индонезии Асрорун Ниам Шоле, которые поприветствовали участников и пожелали успехов мероприятию. В этих выступлениях было подчеркнуто, что подобного рода семинары играют важную роль в развитии культурных отношений между Индонезией и Азербайджаном.

На пленарных обсуждениях выступили заместитель декана восточного факультета Бакинского Государственного Университета Шахин Юсифли, посол Индонезии в Азербайджане в 2016-2020 годах, ныне председатель Центра Фанани Хуснан Бей Фанани, Бастиан Зулено, руководитель кафедры "Арабской Литературы" Индонезийского Университета, Хади Нур Рамадан, председатель Исламского Центра Документации, которые рассказали о значимости поэзии Низами, о его роли в распространении гуманистических идей.

На семинаре приняли участие около ста студентов, ученых, экспертов, а также видных общественных и политических деятелей Индонезии. Следует отметить, что данный семинар является четвертым по счету международным мероприятием, организованном ЕРЦ Молодежным Форумом ОИС, посвященным 880-летию Низами.