В минюсте Азербайджана назвали ожидаемое число осужденных, которых коснется амнистия в связи с Днем Победы

Ожидается, что в Азербайджане Акт об амнистии, объявленной в связи с Днем Победы, коснется около 5 800 человек по линии Пенитенциарной службы и 8 800 - по линии Службы пробации при министерстве юстиции.

Об этом сказал в четверг начальник инспекции министерства юстиции по контролю над исполнением наказаний Малик Алекперов на круглом столе с участием представителей СМИ на тему "Очередное проявление гуманной политики государства", посвященном Акту об амнистии, объявленной по случаю 8 ноября - Дня Победы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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