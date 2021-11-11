Повышение зарплат коснется и сотрудников правоохранительных органов

На основании поручения главы государства подготовлены предложения о повышении зарплат.

Об этом сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это повышение коснется и сотрудников правоохранительных органов.