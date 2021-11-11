https://news.day.az/society/1402460.html Повышение зарплат коснется и сотрудников правоохранительных органов - Самир Шарифов
Повышение зарплат коснется и сотрудников правоохранительных органов - Самир Шарифов
На основании поручения главы государства подготовлены предложения о повышении зарплат.
Об этом сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, это повышение коснется и сотрудников правоохранительных органов.
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