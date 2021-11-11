Автодорога Тоганалы-Кяльбаджар расчищается от снега и льда

Для обеспечения безопасности движения на участке автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар (Омарский перевал), проходящей через Муровдаг, проводятся непрерывные работы по расчистке от снега и льда, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог, передает Day.Az.

Как сообщили в структуре, к работам привлечены 12 единиц техники. Для организации непрерывной работы, в том числе хранения запасов соли и песка на скалистой территории, построен тоннель-склад протяженностью 40 метров.