Азербайджан отправит в страны Африки 100 тысяч доз вакцины «Sinovac»

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) принял решение отправить 511 тысяч доз вакцины нуждающимся африканским странам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто в Стамбуле.

По его словам, Венгрия отправит в страны Африки 211 тыс.доз "Sinopharm", Турция-200 тыс.доз "Sinovac", Азербайджан-100 тыс.доз "Sinovac".

Генеральный секретарь за оказанную поддержку поблагодарил все страны-члены, включая Венгрию.