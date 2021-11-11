https://news.day.az/society/1402494.html Сегодня станция метро "Кероглу" будет работать в усиленном режиме - ПРИЧИНА
Сегодня станция метро "Кероглу" будет работать в усиленном режиме - ПРИЧИНА
Сегодня станция метро "Кероглу" будет работать в усиленном режиме в связи с игрой Азербайджан - Люксембург, которая состоится на Бакинском олимпийском стадионе.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.
Он отметил, что уже дано поручение руководству станции.
"После игры будут приняты соответствующие меры для обеспечения безопасной и удобной перевозки болельщиков. Во избежание скопления пассажиров на станции также приведены в готовность запасные поезда. При необходимости они будут выпущены на линию", - сказал Мамедов.
Отметим, что игра начнется сегодня в 21:00.
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