https://news.day.az/society/1402519.html Разрушенные ветром надгробные камни шехидов будут восстановлены
Разрушенные ветром надгробные камни шехидов будут восстановлены
В ближайшее время будут отреставрированы разрушенные ветром надгробные камни на могилах шехидов на кладбище Деде Горгуд, расположенном в Сураханском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил председатель Зыхского муниципалитета Эмиль Гулиев.
"На этой территории всегда бывает очень ветрено. Ночью из-за сильного ветра надгробья упали на могилы двух шехидов. Принимаются меры по восстановлению могил. Скоро будут установлены новые надгробья".
Отметим, что в социальных сетях опубликованы фотографии разрушенных могил шехидов.
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