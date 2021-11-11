Разрушенные ветром надгробные камни шехидов будут восстановлены

В ближайшее время будут отреставрированы разрушенные ветром надгробные камни на могилах шехидов на кладбище Деде Горгуд, расположенном в Сураханском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил председатель Зыхского муниципалитета Эмиль Гулиев.

"На этой территории всегда бывает очень ветрено. Ночью из-за сильного ветра надгробья упали на могилы двух шехидов. Принимаются меры по восстановлению могил. Скоро будут установлены новые надгробья".

Отметим, что в социальных сетях опубликованы фотографии разрушенных могил шехидов.