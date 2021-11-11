В Азербайджане выявлено еще 1 774 случая заражения коронавирусом, 2 365 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

30 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 554096 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 516013 человека вылечились, 7372 скончались, число активных больных - 30711.

За прошедшие сутки проведено 11 350 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 321 217 тестов.