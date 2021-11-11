https://news.day.az/society/1402527.html В Азербайджане выявлено еще 1 774 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 774 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 774 случая заражения коронавирусом, 2 365 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
30 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 554096 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 516013 человека вылечились, 7372 скончались, число активных больных - 30711.
За прошедшие сутки проведено 11 350 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 321 217 тестов.
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