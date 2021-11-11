На ярмарке Zəfər в Баку собрано пожертвований более чем на 64 тыс. манатов

В ходе благотворительной ярмарки Zəfər в Баку собрано пожертвований более чем на 64 тысячи манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, передает Day.Az.

Средства в размере 64 558,58 маната, собранные за 12 дней работы ярмарки, были перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки раненым и семьям шехидов.

Ярмарка прошла при организации Фонда YAŞAT, минобороны, Исполнительной власти Баку, Управления Национального приморского парка и Федерации пейнтбола Азербайджана.

На ярмарке продавались продовольственная продукция производства различных компаний, сувениры с символикой Победы в Отечественной войны, книги и др.