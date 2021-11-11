Госбюджет Азербайджана на 2022 г. является более социально ориентированным, чем предыдущие

Госбюджет Азербайджана на 2022 год является более социально ориентированным, чем бюджеты предыдущих лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев в ходе обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на будущий год, на совместном заседании парламентских комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, 46,4 процента расходов госбюджета на 2022 год предусматривается направить на социальные нужды.

"Это является еще одним наглядным примером того, что в Азербайджане приоритетом является социальное благосостояние граждан", - отметил Гулиев.