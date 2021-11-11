Госбюджет Азербайджана на 2022 г. является более социально ориентированным, чем предыдущие
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Госбюджет Азербайджана на 2022 год является более социально ориентированным, чем бюджеты предыдущих лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев в ходе обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на будущий год, на совместном заседании парламентских комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, 46,4 процента расходов госбюджета на 2022 год предусматривается направить на социальные нужды.

"Это является еще одним наглядным примером того, что в Азербайджане приоритетом является социальное благосостояние граждан", - отметил Гулиев.