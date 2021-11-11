https://news.day.az/society/1402573.html В Агджабеди задержан подозреваемый в мошенничестве на 300 000 манатов
В Агджабеди задержан подозреваемый в мошенничестве на 300 000 манатов
Сотрудники Агджабединского районного отдела полиции задержали жителя села Авшар Эльяза Гадимова, подозреваемого в крупном мошенничестве.
Об этом Day.Az сообщила бардинская региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел АР.
В ходе расследования было установлено, что злоумышленник под различными предлогами присвоил в общей сложности 300 000 манатов в виде недвижимости, автомобилей, ювелирных украшений и банковских карт.
Не исключено, что Э.Гадимов причастен к другим аналогичным преступлениям.
Граждан, ставших жертвами его противоправных действий, просят сообщить об этом в службу 102 МВД или местный отдел полиции.
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