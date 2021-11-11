В Баку провели эксгумацию останков неизвестных шехидов

Сегодня в социальной сети появилась информация о том, что надгробия некоторых могил на Аллее шехидов в Баку были сломаны и на них не было фотографий.

Как сообщили Day.Az в тресте по оказанию гражданских услуг населению при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Баку, на основании представления военной прокуратуры Республики и решения Бакинского военного суда от 3 июня 2021 года было проведено вскрытие (эксгумация) 23 неизвестных могил шехидов и девяти могил на Второй Аллее почетного захоронения. Сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского криминалистического эксперта была проведена эксгумация и обеспечен отбор соответствующих образцов для медико-генетического исследования.

На данный момент с участием Военной прокуратуры Республики и соответствующих территориальных прокуратур проводятся необходимые мероприятия по установлению личности погибших.

Среди могил есть и те, о которых упомянуто в социальных сетях. После установления личности захороненных, могилы будут восстановлены с фотографиями шехидов и информацией о них.