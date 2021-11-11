Главный архитектор Сальяна обвиняется в незаконной продаже земли

Возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора Сальянского района Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, начальник отдела архитектуры и строительства исполнительной власти Сальянского района, главный архитектор района Гусейнов Теюб Сафалы оглу обвиняется в незаконной продаже земли.

Генеральному архитектору предъявлено обвинение по статье 314-2.3 (выделение земельных участков с нарушением установленных законом правил или выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ, если действия повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы направлены в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Илькина Абдуллаева. Подготовительное заседание суда назначено на 23 ноября.