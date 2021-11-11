https://news.day.az/society/1402614.html В Азербайджане к мониторингу планируется привлечь интернет-телевидение
В Азербайджане к мониторингу планируется привлечь интернет-телевидение
В Азербайджане к мониторингу планируется привлечь интернет-телевидение.
Об этом Trend сообщила директор Центра мониторинга при Государственной комиссии по языку Севиндж Алиева, передает Day.Az.
По ее словам, есть серьезные недостатки в деятельности интернет-телевидения.
"Сохранение чистоты азербайджанского языка является одним из основных вопросов, стоящих перед нами. Дефектов слишком много, это очень серьезно", - заявила Севиндж Алиева.
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