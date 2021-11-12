Около 100 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия ковид-паспортов

11 ноября представители МВД, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинги 73 свадебных церемоний, проведенных на территории Баку и страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.

Проверки охватили мероприятия, организованные в 65 домах торжеств и дворах восьми частных домов.

По результатам мониторингов 10 человек оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках АР, а 97 - не были допущены на свадьбы из-за отсутствия ковид-паспортов.