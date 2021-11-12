В Баку еще одна школа закрылась из-за коронавируса

Еще одна школа в Баку закрылась из-за коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за большого числа зараженных коронавирусом учителей и учащихся было принято решение, что с 12 ноября занятия в комплексе "Школа-Лицей" в течение двух недель будут проводиться в дистанционной форме.