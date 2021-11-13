Азербайджан начнет поставки медицинского кислорода на Ставрополье

Производители Азербайджана начнут поставки медицинского кислорода в Ставропольский край. Первая партия составит 110 тонн. Об этом сообщил в пятницу губернатор края Владимир Владимиров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня очень высока потребность в медицинском жидком кислороде. <...> Наращиваем его выпуск в Ставропольском крае. Но открытие новых заводов - дело небыстрое. А кислород нужен сейчас. Используем все возможности, чтобы расширить внешние поставки. Провели переговоры с нашими партнерами в Азербайджане. Уже скоро ждем первую партию - 110 тонн, она прибудет по железной дороге", - написал он на своей странице в Instagram.

Владимиров отметил, что сейчас проходит оформление контрактов на поставку жидкого кислорода из Азербайджана. "Планируем, что в месяц Ставрополье сможет получать из закавказской республики до 500 тонн. Это поможет спасению жизней и защите здоровья многих наших земляков", - пояснил глава региона.

На Ставрополье медицинский кислород выпускают заводы "Невинномысский азот" и "Ставролен". Министр здравоохранения края Владимир Колесников ранее сообщал журналистам, что собственных производственных мощностей региону не хватает - в край привозят медицинский кислород из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. В регионе прорабатывается возможность создания нового производства по выпуску медицинского кислорода.

На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 103 588 случаев коронавируса, выздоровели 79 499 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 4 511 пациентов. Лечение в стационаре получают 4 724 пациента с внебольничными пневмониями и COVID-19, в тяжелом состоянии - 439 человек. В медучреждениях края число свободных коек, задействованных для лечения пневмонии и коронавируса, составляет 14%.