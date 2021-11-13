В Баку автомобиль врезался в забор, а затем в припаркованную машину

В Бинагадинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Эльдара Бабаева.

Водитель Toyota потерял управление из-за внезапно выехавшего перед ним автомобиля. В результате транспортное средство врезалось в каменный забор, а затем припаркованный перед оградой Mersedes-Benz.

Оба автомобиля и забор сильно повреждены.

По данному факту ведется расследование.