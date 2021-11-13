https://news.day.az/society/1403189.html В Баку автомобиль врезался в забор, а затем в припаркованную машину - ФОТО
В Баку автомобиль врезался в забор, а затем в припаркованную машину - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Эльдара Бабаева.
Водитель Toyota потерял управление из-за внезапно выехавшего перед ним автомобиля. В результате транспортное средство врезалось в каменный забор, а затем припаркованный перед оградой Mersedes-Benz.
Оба автомобиля и забор сильно повреждены.
По данному факту ведется расследование.
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