В Азербайджане еще 50 инвалидам по зрению предоставлены квартиры

Сегодня министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило квартиры в бакинском поселке Рамана еще 50 гражданам с инвалидностью по зрению, сообщили Trend в министерстве, передает Day.Az.

По данным ведомства, с начала года инвалидам по зрению было предоставлено более 160 квартир.

Документы на новые квартиры вручили гражданам председатель Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бейбутов, инвалид Карабахской войны, вице-президент Национального паралимпийского комитета Ильхам Закиев и председатель Азербайджанского общества инвалидов по зрению Самяр Абдуллаев.

Бейбутов в своем выступлении подчеркнул особую заботу Президента Ильхама Алиева об уязвимых группах населения, в том числе инвалидах по зрению, и меры по усилению соцзащиты этой категории граждан.

Он сообщил, что людям с инвалидностью по зрению выплачивается пенсия или пособие по инвалидности, а лицам с инвалидностью 1-й группы - также ежемесячная пенсия Президента. За прошедший период эти соцвыплаты выросли в несколько раз.

Министерство ведет работу по улучшению социально - бытовых условий всех уязвимых групп населения, в том числе инвалидов по зрению. В последние годы для них в Наримановском районе Баку был построен и сдан в эксплуатацию дом на 132 квартиры.

В свою очередь, Закиев и Абдуллаев в своих выступлениях подчеркнули важность обеспечения жильем граждан указанной категории.

Инвалиды по зрению, обеспеченные жильем, поблагодарили Президента Ильхама Алиева за улучшение их социально - бытовых условий и постоянную заботу государства.