В Гяндже задержали автохулигана - ФОТО - ВИДЕО
Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Гянджи задержали водителя, который демонстративно нарушил общественный порядок, совершив на территории города автохулиганство, чем вызвал справедливое недовольство граждан.
Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, 8 ноября, в День Победы, житель Самухского района Мирза Рзаев на автомобиле ВАЗ-2106, принадлежащем его родственнику, грубо нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП, после чего скрылся с места инцидента, а затем поделился в соцсетях видео своих незаконных действий.
В отношении нарушителя были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Решением суда М.Рзаев был арестован на 30 суток. Он также лишен права управления транспортным средством сроком на один год.
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