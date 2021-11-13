Какой будет погода в воскресенье?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами прогнозируются дожди, умеренный северный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 773 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра днем в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, ночью и утром - туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - от пяти градусов мороза до нуля, днем - 3-8 градусов тепла.