В Баку грузовик переехал обгонявшего справа мотоциклиста

В Баку произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел в столице несколько месяцев назад.

Водитель грузовика марки ЗИЛ не заметил движущийся позади мотоцикл. В результате мотоциклист, пытавшийся обогнать грузовик справа, попал под колеса. Грузовик остановился, проехав несколько метров.

Представляем вниманию читателей эти кадры: