https://news.day.az/society/1403287.html В Баку грузовик переехал обгонявшего справа мотоциклиста - ВИДЕО
В Баку грузовик переехал обгонявшего справа мотоциклиста - ВИДЕО
В Баку произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел в столице несколько месяцев назад.
Водитель грузовика марки ЗИЛ не заметил движущийся позади мотоцикл. В результате мотоциклист, пытавшийся обогнать грузовик справа, попал под колеса. Грузовик остановился, проехав несколько метров.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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