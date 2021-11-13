https://news.day.az/society/1403337.html В Азербайджане за сутки выявлен 2 001 случай заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлен 2 001 случай заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 2 001 случай заражения коронавирусом, 2 145 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
19 пациентов с коронавирусом скончались.
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