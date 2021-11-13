В Азербайджане за сутки выявлен 2 001 случай заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлен еще 2 001 случай заражения коронавирусом, 2 145 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

19 пациентов с коронавирусом скончались.