Определен порядок выплаты денежных средств членам семей попавших в плен военнослужащих, и заложников

Устанавливается порядок выплаты денежных или иных довольствий членам семей военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, взятых в заложники, или иным лицам, находящимся на их иждивении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в первоначальном варианте нового законопроекта "О статусе военнослужащих".

Согласно проекту, членам семей военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, взятых в заложники, или другим лицам, находящимся на их попечении, денежные или иные гарантии, установленные органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, будут выплачиваться до их освобождения (обнаружения) или до подтверждения вступившим в законную силу приговором суда совершения ими в нарушение воинской присяги преступного деяния, предусмотренного законодательством Азербайджана.