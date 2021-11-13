Пожар в жилом доме в Баку

В Сураханском районе Баку произошел пожар в многоэтажном жилом здании, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, сгорели пять счетчиков и пять погонных метров выходных линий в электрическом щите, установленном на лестничной площадке на седьмом этаже здания . В результате пожара 10 жителей здания были эвакуированы в безопасное место.

Прибывшие на место происшествия подразделения противопожарной охраны потушили огонь.