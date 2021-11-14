Военнослужащим раз в год будут выплачивать пособие на лечение

Военнослужащим будут выплачивать пособие на лечение раз в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в первоначальном варианте нового законопроекта "О статусе военнослужащих".

Законопроект предлагает выплачивать военнослужащим (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) пособие в связи с прохождением ими лечения один раз в год.