https://news.day.az/society/1403408.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
14 ноября на Каспии произошло землетрясение в 133 километрах к востоку от станции Гала.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА, эпицентр природного явления, которое произошло в 01:14, залегал на глубине 11 километров.
Магнитуда землетрясения составила 3,4.
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