На Каспии произошло землетрясение
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14 ноября на Каспии произошло землетрясение в 133 километрах к востоку от станции Гала.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА, эпицентр природного явления, которое произошло в 01:14, залегал на глубине 11 километров.

Магнитуда землетрясения составила 3,4.