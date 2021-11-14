В этом году около 46 тыс. человек назначена инвалидность - ФОТО
В январе-октябре текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения назначило инвалидность 45 677 человек.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из них 14 245 человек назначена первичная, а 31 432 человек - повторная инвалидность.
После назначения инвалидности им были назначены социальные пособия по инвалидности через проактивную электронную систему.
За первые 10 месяцев текущего года 7 615 лицам с инвалидностью предоставлено 38 670 реабилитационных средств, а 6 429 лицам оказаны реабилитационные услуги.
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