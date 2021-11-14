https://news.day.az/society/1403466.html Умер известный азербайджанский архитектор и художник - ФОТО
Умер известный азербайджанский архитектор и художник - ФОТО
Умер известный азербайджанский архитектор и художник Расим Алиев.
Об этом сообщил Day.Az председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.
Он отметил, что Р.Алиев скончался прошедшей ночью, сегодня был похоронен на первой Аллее почетного захоронения.
Отметим, Р.Алиев сын академика Гасана Алиева.
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