В Азербайджане за сутки выявлено 2 422 случая заражения COVID-19
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В Азербайджане выявлено еще 2 422 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2 181 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

29 пациентов с коронавирусом скончались.