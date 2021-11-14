Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 30 231 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 192, вторую дозу получили 7 178 человек, "бустерную дозу" - 18 861 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 092 423, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 022 350, вторую дозу получили 4 480 614 человек, "бустерную дозу" - 589 459 человек.