https://news.day.az/society/1403527.html Вблизи Приморского национального парка спасли тонущего человека
Вблизи Приморского национального парка спасли тонущего человека
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что вблизи Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку один человек тонет в море (примерно в 2 км от ближайшего спасательного пункта, на неконтролируемой территории).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате оперативного вмешательства спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах министерства тонувший человек был спасен и передан по назначению.
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