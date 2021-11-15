https://news.day.az/society/1403623.html В Товузе произошло тяжелое ДТП - есть погибший и пострадавшие
В Товузе произошло тяжелое ДТП - есть погибший и пострадавшие
В Товузе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах.
Автомобиль марки "ВАЗ 2106" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2107".
В результате ДТП Гусейн Зейналов 1962 года рождения погиб на месте, 6 человек получили ранения и были госпитализированы.
На место происшествия привлечены сотрудники ДПС.
Причины произошедшего выясняются.
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