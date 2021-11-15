В Товузе произошло тяжелое ДТП
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В Товузе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах.

Автомобиль марки "ВАЗ 2106" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2107".

В результате ДТП Гусейн Зейналов 1962 года рождения погиб на месте, 6 человек получили ранения и были госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники ДПС.

Причины произошедшего выясняются.